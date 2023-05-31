Rimac Nevera поймали на Нюрбургринге, очевидно, его готовят к попытке установить рекорд круга.

Rimac Nevera в ливрее, вдохновленной конверсией BMW 3 Series E30 EV Mate Rimac, вернулся. После установки 23 рекордов на Automotive Testing Papenburg (ATP) электрический гиперкар посетил Нюрбургринг. Но почему?

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Поставки заказчикам начаты, поэтому разработка уже должна быть закончена. Может быть, хорватский бренд тестирует новую версию. Скорее всего силы тратятся на тестовые круги, чтобы познакомиться с невероятно сложным Green Hell.

Чтобы получить титул Обладателя кольца среди электромобилей, Nevera должен быть быстрее Porsche Taycan Turbo S. Скоростной седан из Цуффенхаузена прошел дистанцию за 7 минут 33 секунды. Учитывая невероятную производительность бесшумного гиперкара, у Nevera не должно возникнуть никаких проблем, чтобы сбросить конкурента с подиума.

Технически Taycan Turbo S не самый быстрый электромобиль, разрешенный на дороге, который объехал Северную петлю, поскольку Nio EP9 сделал это за 6 минут и 45 секунд в мае 2017 года. Однако этот автомобиль был изготовлен всего в 16 единицах, поэтому он не считается настоящим серийным автомобилем. Rimac Nevera не так эксклюзивен, поскольку производится тиражом 150 автомобилей по невероятной цене 2,4 миллиона долларов за штуку.

Имейте в виду, что есть еще более быстрый электромобиль, преодолевший «Кольцо». В июне 2019 года Volkswagen ID.R потребовалось для этого всего 6 минут и 5 секунд. Общий рекорд принадлежит Porsche и его 919 Hybrid Evo, прошедшему круг на Нюрбургринге за невероятные 5 минут и 19 секунд в июне 2018 года.

Будет интересно посмотреть, как проедет Nevera, поскольку тяжелые машины и много поворотов не идеальное сочетание. Он весит 2300 кг. Но, опять же, он оснащен квадродвигателями, издающими совокупную мощность 1914 лошадиных сил и 2360 Ньютон-метров крутящего момента.

23 рекорда показали, что ничто не может победить его на прямой линии, поэтому теперь ему нужно доказать, что он может быстро ехать в поворотах.