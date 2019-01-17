Коли зовнішність власного автомобіля приїдається, виникає бажання якось цю проблему вирішити. Але всі по-своєму бачать омолодження … Ось ми і отримуємо Lexus RX першого покоління, який вирішили змінити до невпізнання.

Цивільний тюнінг – сама по собі затія невдячна. У конкретному ж випадку огиду викликають бионічні форми, які на ледь знайомому кузові виглядають надто вже чужеродно.

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Кросовер ніби оживає, піднімаючись з калюжі якоїсь густої чорної рідини. Не автомобіль, а герой фільму жахів! Незважаючи на все це каліцтво, варто відзначити масштаб робіт. Мабуть, свого часу власник авто дійсно побажав кататися саме на такому транспортному засобі і навіть знайшов майстрів, хто зміг (і погодився) це зробити.

Зрозуміло, в інтер’єрі модифікації продовжилися комбінованою обробкою і дивакуватими накладками на педалі. Де такі взагалі продають? У будь-якому випадку, салон цього Лексуса не зможе посперечатися з абсурдністю його ж кузова. Але краще було б навпаки – під дзеркальним тонуванням все одно нічого не видно …