Когда внешность своего автомобиля приедается, возникает желание как-то эту проблему решить. Но все по-своему видят омоложение... Вот мы и получаем Lexus RX первого поколения, который решили изменить до неузнаваемости.

Гражданский тюнинг – сама по себе затея неблагодарная. В конкретном же случае отвращение вызывают бионические формы, которые на едва знакомом кузове выглядят слишком чужеродно.

Читайте также: Сын нардепа показал, как можно законно вернуть права, отобранные за нетрезвое вождение

Кроссовер будто оживает, поднимаясь из лужи какой-то густой черной жидкости. Не автомобиль, а герой фильма ужасов! Несмотря на все это уродство, стоит отметить масштаб работ. Видимо, в свое время владелец авто действительно пожелал кататься именно на таком транспортном средстве и даже нашел мастеров, кто смог (и согласился) это сделать.

Разумеется, в интерьере модификации продолжились комбинированной отделкой и странными накладками на педали. Где такие вообще продают? В любом случае, салон этого Лексуса не сможет поспорить с абсурдностью его же кузова. Но лучше было бы наоборот – под зеркальной тонировкой все равно ничего не видно...