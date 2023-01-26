На Нюрбургрингу стартує один з наймасштабніших будівельних проєктів за 100 років.

З Нюрбургрингу, легендарного німецького автодорома, який приймав «Формулу-1» і на якому проводиться обкатка більшості нових європейських автомобілів, хочуть зробити трасу майбутнього.

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Очікується, що це буде один із наймасштабніших будівельних проектів за 100-річну історію Нюрбургрингу, інвестиції в модернізацію траси оцінюються в 11 мільйонів євро. Комплексне оновлення буде спрямоване насамперед на підвищення рівня безпеки.

Проект модернізації Нюрбургрингу розпочнеться цього року і буде завершено 2025-го. У планах компанії-оператора гоночного комплексу встановити на всьому 21-кілометровому треку інтелектуальні камери, звести нову інфраструктуру, прокласти оптоволоконні кабелі та встановити автономні системи електропостачання. Крім того, трасу обладнають цифровими інформаційними щитами.

Перетворити Нюрбургринг на «трасу майбутнього» допоможе система зі штучним інтелектом, яка моментально фіксуватиме небезпеки, ДТП чи інші непередбачувані ситуації та попереджатиме про це учасників заїздів.

Нюрбургрінг, одна з найскладніших гоночних трас у світі, була побудована в Айфелевих горах у 1927 році. Серед стаціонарних трас старше за Нюрбургрінг лише автодром в Індіанаполісі (1911 рік) і автодром у Монці (1922 рік).