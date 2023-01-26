На Нюрбургринге стартует один из самых масштабных строительных проектов за 100 лет.

Из Нюрбургринга, легендарного немецкого автодорома, принимавшего «Формулу-1» и на котором производится обкатка большинства новых европейских автомобилей, хотят совершить трассу будущего.

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Ожидается, что это будет один из самых масштабных строительных проектов за 100-летнюю историю Нюрбургринга, инвестиции в модернизацию трассы оцениваются в 11 миллионов евро. Комплексное обновление будет направлено, прежде всего, на повышение уровня безопасности.

Проект модернизации Нюрбургринга начнется в этом году и будет завершен в 2025 году. В планах компании-оператора гоночного комплекса установить на всем 21-километровом треке интеллектуальные камеры, построить новую инфраструктуру, проложить оптоволоконные кабели и установить автономные системы электроснабжения. Кроме того, трассу оборудуют цифровыми информационными щитами.

Превратить Нюрбургринг в «трассу будущего» поможет система с искусственным интеллектом, которая будет моментально фиксировать опасности, ДТП или другие непредсказуемые ситуации и предупреждать об этом участников заездов.

Нюрбургринг, одна из самых сложных гоночных трасс в мире, была построена в Айфелевых горах в 1927 году. Среди стационарных трасс старше Нюрбургринга только автодром в Индианаполисе (1911 год) и автодром в Монце (1922 год).