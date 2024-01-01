Найвідоміший сервісний центр МВС у Києві змінює локацію

Територіальний підрозділ обслуговуватиме громадян в одному приміщенні з сервісним центром МВС № 8041 на вул. Перемоги, 20.

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Тимчасовий переїзд пов’язаний з ремонтними роботами у приміщенні територіального підрозділу.Як і раніше, сервісний центр МВС № 8042 надаватиме громадянам послуги. Зокрема:

видача національного посвідчення водія;

відновлення та обмін національного посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

приймання теоретичних та практичних іспитів.

Практичні іспити в кандидатів у водії прийматимуть за маршрутами сервісного центру МВС № 8041. Ознайомитись з ними можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Реєстраційні записи, здійснені раніше в системі Е-запис для отримання послуг, залишаються чинними.

Про терміни тимчасового об’єднання та точну дату завершення запланованих робіт, а також відкриття оновленого сервісного центру МВС № 8042 буде повідомлено додатково.