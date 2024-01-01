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Самый известный сервисный центр МВД в Киеве меняет локацию

С 1 апреля сервисный центр МВД № 8042 в Киеве, который расположен по адресу: ул. Мечты, 19, (бывшая Туполева) временно меняет локацию.
Старейший сервисный центр МВД в столице меняет локацию - Auto24
Евгений Гудущан
logo27 марта, 21:10
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Территориальное подразделение будет обслуживать граждан в одном помещении с сервисным центром МВД № 8041 на ул. Победы, 20.

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Временный переезд связан с ремонтными работами в помещении территориального подразделения.Как и раньше, сервисный центр МВД № 8042 будет предоставлять гражданам услуги. В частности:

  • выдача национального водительского удостоверения;
  • восстановление и обмен национального водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием теоретических и практических экзаменов.

Практические экзамены у кандидатов в водители будут принимать по маршрутам сервисного центра МВД № 8041. Ознакомиться с ними можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Регистрационные записи, осуществлены ранее в системе Е-запись для получения услуг, остаются в силе.

О сроках временного объединения и точную дату завершения запланированных работ, а также открытие обновленного сервисного центра МВД № 8042 будет сообщено дополнительно.

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