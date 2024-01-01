Самый известный сервисный центр МВД в Киеве меняет локацию

Территориальное подразделение будет обслуживать граждан в одном помещении с сервисным центром МВД № 8041 на ул. Победы, 20.

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Временный переезд связан с ремонтными работами в помещении территориального подразделения.Как и раньше, сервисный центр МВД № 8042 будет предоставлять гражданам услуги. В частности:

выдача национального водительского удостоверения;

восстановление и обмен национального водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием теоретических и практических экзаменов.

Практические экзамены у кандидатов в водители будут принимать по маршрутам сервисного центра МВД № 8041. Ознакомиться с ними можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Регистрационные записи, осуществлены ранее в системе Е-запись для получения услуг, остаются в силе.

О сроках временного объединения и точную дату завершения запланированных работ, а также открытие обновленного сервисного центра МВД № 8042 будет сообщено дополнительно.