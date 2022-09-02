Відтепер у додатку "Дія" можна призначити особу, яка дійсно їздить на вашому авто. Якщо він порушить правила дорожнього руху, то буде самостійно сплачуватиме штрафи.

Відсьогодні користувачам "Дії" доступні нові функції: шеринг транспортного засобу, сплата штрафів від патрульної поліції та документи англійською мовою. Для того, щоб скористатися ними необхідно оновити додаток.

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Шеринг транспортного засобу

Відтепер можна поділитись транспортним засобом, призначивши належного користувача за допомогою двох смартфонів. Належний користувач — це фізична особа, яка отримуватиме штрафи з камер замість власника транспортного засобу.

Для початку власник транспортного засобу авторизується, обирає авто зі списку своїх, вказує термін призначення належного користувача (1 місяць, 3 місяці, пів року, рік або власний часовий проміжок), залишає номер телефону та e-mail і створює запит на шеринг.

Щоправда, не завжди ця функція діє коректно. Наприклад, в застосунку слід вибрати адресу, а якщо вказати Києво-Святошинський район Київської області, якого вже не існує, то застосунок покаже помилку. Натомість Бучанський район, який прийшов йому на заміну, не існує. Тому жителі цих районів не можуть скористатись послугою “Шеринг ТЗ”.

Якщо все пройшло без збоїв, далі авторизується водій ТС. Для цього власнику і водію треба бути поряд, бо останній має відсканувати QR-код з екрану власника транспортного засобу і підтвердити свою згоду на шеринг. Після погодження з боку майбутнього водія заявку знову підтверджує власник транспортного засобу і вона потрапляє на обробку до сервісного центру МВС.

Які документи потрібно мати в “Дії”, щоб стати належним користувачем?

паспорт громадянина України (у формі ID-картки) або закордонний паспорт;

посвідчення водія.

Які документи треба мати в ”Дії”, щоб призначити належного користувача?

паспорт громадянина України (у формі ID-картки) або закордонний паспорт;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

На один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач. Кількість транспортних засобів, оформлених на одного належного користувача – необмежена. Видалення призначеного належного користувача можливе власником транспортного засобу — за поданою заявою до територіального сервісного центру МВС або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач. Послуга скасування належного користувача в застосунку “Дія” найближчим часом з’явиться.

Стати належним користувачем може лише фізична особа, яка має національне посвідчення водія, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року. У випадках, якщо підставою належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем керівником юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника транспортного засобу та особи, яка планує стати належним користувачем.

Сплата штрафів від патрульної поліції

З лютого функція сплати штрафів також була призупинена. Тепер знову можна одразу сплатити у декілька кліків. Згодом відновиться також сплата штрафів за фото- та відеофіксацією.