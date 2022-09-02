Теперь в приложении "Дія" можно назначить человека, которое действительно ездит на вашем авто. Если он нарушит правила дорожного движения, то будет самостоятельно платить штрафы.

Сегодня пользователям приложения "Дия" доступны новые функции: шеринг транспортного средства, уплата штрафов от патрульной полиции и документы на английском языке. Для того чтобы воспользоваться ими необходимо обновить приложение.

Читайте также За год украинцев оштрафовали с помощью камер автофиксации на миллиард гривен

Шеринг транспортного средства

Теперь можно поделиться транспортным средством, назначив надлежащего пользователя с помощью двух смартфонов. Надлежащий пользователь – это физическое лицо, которое будет получать штрафы с камер вместо владельца транспортного средства.

Для начала владелец транспортного средства авторизуется, выбирает авто из списка своих, указывает срок назначения должного пользователя (1 месяц, 3 месяца, полгода, год или собственный временной промежуток), оставляет номер телефона и e-mail и создает запрос на шеринг.

Правда, не всегда эта функция действует корректно. Например, в приложении следует выбрать адрес, а если указать Киево-Святошинский район Киевской области, которого уже не существует, то приложение покажет ошибку. Бучанский район, который пришел ему на замену, в приложении не существует. Поэтому жители этих районов не могут воспользоваться услугой "Шеринг ТС".

Если все прошло без сбоев, авторизируется водитель ТС. Для этого владельцу и водителю нужно быть рядом, потому что последний должен отсканировать QR-код с экрана владельца транспортного средства и подтвердить свое согласие на шеринг. После согласования со стороны будущего водителя заявку снова подтверждает владелец транспортного средства и она попадает на обработку в сервисный центр МВД.

Какие документы нужно иметь в Дии, чтобы стать надлежащим пользователем?

паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты) или загранпаспорт;

водительское удостоверение.

Какие документы нужно иметь в Дии для назначения надлежащего пользователя?

паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты) или загранпаспорт;

свидетельство регистрации транспортного средства.

На одно транспортное средство может быть назначен только один пользователь. Количество транспортных средств, оформленных на одного надлежащего пользователя – не ограничено. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем транспортного средства – по поданному заявлению в территориальный сервисный центр МВД или автоматически, в случае истечения срока, на который был назначен надлежащий пользователь. Услуга отмены соответствующего пользователя в приложении Дия в ближайшее время появится.

Стать надлежащим пользователем может только физическое лицо, имеющее национальное водительское удостоверение, отвечающее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначения работника надлежащим пользователем руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца транспортного средства и лица, которое планирует стать надлежащим пользователем.

Уплата штрафов от патрульной полиции

С февраля функция уплаты штрафов также была приостановлена. Теперь снова можно сразу оплатить несколько кликов. Впоследствии возобновится уплата штрафов по фото- и видеофиксации.