Причиною такого перфомансу було бажання розвеселити перехожих.

Будівельник Едуард з Тюмені (РФ) вирішив перевезти ванну незвичним способом. Він наповнив її водою, заліз сам, і всю конструкцію більше години катали по місту на Porsche Cayenne. За час поїздки Едуард встиг ще й помитися.

Певна річ, увага до такої події зі сторони водіїв та перехожих була забезпечена.

Місцева поліція при цьому не пред’явила чоловікові жодних звинувачень, хоча перевозити людей у необладнаних причіпах заборонено.

Нагадаємо, що парочка 8 хвилин паркувала машину і врешті не змогла.