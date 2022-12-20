Депутати пропонують збільшити водіям терміни для сплати штрафів. У першу чергу мова йде про штрафи з камер.

В українському парламенті зареєстровано законопроєкт № 8285, яким пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. Також документом пропонується скасувати 30-денний термін, після якого справа передається у виконавчу службу.

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Фактично збільшення строків для добровільної оплати дозволить автовласникам та водіям оплачувати штрафи вчасно. Але найважливішою частиною є другий аспект.

Зараз, якщо автовласник чи водій не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту винесення, він передається у виконавчу службу. У законопроєкті № 8285 цей строк пропонують скасувати взагалі. В результаті поліція матиме необмежений час для передавання справи у виконавчу службу.

На практиці це означатиме, що власник авто або водій зможуть сплатити прострочені штрафи у поліції без звернення до виконавчої служби. Це значно спростить роботу служби та полегшить життя автомобілістам.