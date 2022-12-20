Депутаты предлагают увеличить водителям сроки для уплаты штрафов. В первую очередь речь идет о штрафах с камер.

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект №8285, которым предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафов с 10 до 15 дней. Также документ предлагает отменить 30-дневный срок, после которого дело передается в исполнительную службу.

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Фактически увеличение сроков добровольной оплаты позволит автовладельцам и водителям оплачивать штрафы вовремя. Но важнейшей частью является второй аспект.

Теперь, если автовладелец или водитель не уплатят штраф в течение 30 дней с момента вынесения, он передается в исполнительную службу. В законопроекте №8285 этот срок предлагают отменить вообще. В результате у полиции будет неограниченное время для передачи дела в исполнительную службу.

На практике это означает, что владелец автомобиля или водитель смогут уплатить просроченные штрафы в полиции без обращения в исполнительную службу. Это значительно упростит работу службы и облегчит жизнь автомобилистам.