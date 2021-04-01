Законопроект передбачає, що платити 3-5% збору в Пенсійний фонд не будуть держоргани, які закуповують спецтехніку.

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" номер 5209 від 05.03.2021 внесений 11 нардепами.

Законопроектом пропонується внести зміну до статті 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та виключити суб'єктів (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права) від обов'язку справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування деяких транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (рятувальні транспортні засоби, санітарні транспортні засоби, автомобілі швидкої допомоги, транспортні засоби для перевезення пацієнтів, поліцейські автомобілі, транспортні засоби для перевезення в’язнів, транспортні засоби служб соціальної допомоги) при першій державній реєстрації.

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Автори законопроекту пояснюють, що таким чином економлять бюджет, виділений на закупівлю цих автомобілів. Адже, наприклад, Лише комунальним некомерційним підприємством ТМО "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради у 2020 році сплачено збору на суму 271 490,00 грн. при закупівлі 17 авто для медпрацівників. А за три роки за цією статтею було витрачено більше двох мільйонів гривень, на які можна було купити ще 3-4 автомобіля.

Законопроект ще не обговорювався в комітетах та не був винесений в сесійну залу для першого читанння.