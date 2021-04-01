Законопроект предусматривает, что платить 3-5% сбора в Пенсионный фонд не будут госорганы, которые закупают спецтехнику.

Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" номер 5209 от 05.03.2021 внесен 11 нардепами.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и исключить субъектов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права) от обязанности взимания сбора на обязательное государственное пенсионное страхование некоторых транспортных средств специального и специализированного назначения (спасательные транспортные средства, санитарные транспортные средства, автомобили скорой помощи, транспортные средства для перевозки пациентов, полицейские автомобили, транспортные средства для перевозки заключенных, транспортные средства служб социальной помощи) при первой государственной регистрации.

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Авторы законопроекта объясняют, что таким образом экономят бюджет, выделенный на закупку этих автомобилей. Ведь, например, лишь коммунальным некоммерческим предприятием ТМО "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета в 2020 году уплачено сбора на сумму 271 490,00 грн при закупке 17 автомобилей для медработников. А за три года по этой статье было потрачено более двух миллионов гривен, на которые можно было купить еще 3-4 автомобиля.

Законопроект еще не обсуждался в комитетах и ​​не был вынесен в сессионный зал для первого чтения.