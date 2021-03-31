Через две недели Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о доступной растаможке.

Глава Комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в течение двух комитетских недель, до 09 апреля 2021, законопроект о доступном растаможивании подготовят ко второму чтению.

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С 13 по 16 апреля 2021 года на пленарной неделе в Верховной Раде Украины будет слушаться во втором чтении законопроект о доступной растаможке 4643-д. Если его примут – правила растаможки автомобилей будут изменены.