Через два тижні Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект про доступне розмитнення.

Голова Комітету податкової і митної політики Данило Гетманцев повідомив, що протягом двох комітетських тижнів, до 09 квітня 2021, законопроект про доступне розмитнення підготують до другого читання.

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З 13 по 16 квітня 2021 на пленарному тижні у Верховній Раді України буде слухатись у другому читанні законопроект про доступне розмитнення 4643-д. Якщо його приймуть – правила розмитнення автомобілів буде змінено.