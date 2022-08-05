Через різкий ріст курсу долара ціни на нові автомобілі за останній місяць теж пішли вверх. Втім, деякі ще продаються за старими цінами у гривні.

Для порівняння обрали стартові ціни на моделі, опубліковані на офіційних сайтах дилерів місяць тому і зараз. Звичайно, більшість нових автомобілів стали відчутно дорожчими. Іноді різниця у вартості в гривнях перевищує 60%, стверджують у “Фокусі”.

Деякі моделі додали в ціні дуже не дуже суттєво: Nissan Juke подорожчав всього на 3,5%, а JAC JS3 – на 7,2%. Деякі ще не встигли подорожчати, як от Chevrolet.

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Наскільки зросли ціни на нові авто в Україні після стрибка курсу долара у порівнянні з місяцем тому:

Chery Tiggo 2 Pro — з 343 360 до 558 700 гривень (+62,7%)

Chery Tiggo 4 — з 355 200 до 577 200 гривень (+62,5%)

Chevrolet Spark — 377 900 гривень (ціна незмінна)

Chevrolet Nexia — 400 000 гривень (ціна незмінна)

Chevrolet Cobalt — 405 000 гривень (ціна незмінна)

Citroen C3 — з 479 600 до 572 000 гривень (+19,2%)

FAW X80 — з 449 900 до 559 900 гривень (+24,4%)

FAW X40 — з 469 900 до 589 900 гривень (+25,5%)

JAC JS2 — з 391 000 до 450 000 гривень (+15%)

JAC JS3 — з 513 000 до 550 000 гривень (+7,2%)

JAC S4 — з 559 000 до 612 000 гривень (+9,5%)

Nissan Juke — з 565 540 до 585 620 гривень (+3,5%)

Opel Crossland — з 547 000 до 653 000 гривень (+19,4%)

Peugeot 301 — з 449 400 до 565 000 гривень (+25,7%)

Renault Sandero — з 371 400 до 408 600 гривень (+10%)

Renault Logan — з 383 700 до 422 100 гривень (+10%)

Renault Duster — з 459 300 до 581 300 гривень (+26,5%)

Skoda Fabia — з 463 820 до 579 800 гривень (+25%).

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