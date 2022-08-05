Из-за резкого роста курса доллара цены на новые автомобили за последний месяц тоже пошли вверх. Впрочем, некоторые еще продаются по старым ценам в гривне.

Для сравнения выбрали стартовые цены на модели, опубликованные на официальных сайтах дилеров месяц назад и сейчас. Конечно, большинство новых автомобилей стали ощутимо дороже. Иногда разница в стоимости в гривнах превышает 60%, утверждают в "Фокусе".

Некоторые модели прибавили в цене не очень существенно: Nissan Juke подорожал всего на 3,5%, А JAC JS3 – на 7,2%. Некоторые еще не успели подорожать, как от Chevrolet.

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Насколько выросли цены на новые авто в Украине после скачка курса доллара по сравнению с месяцем назад:

Chery Tiggo 2 Pro – с 343 360 до 558 700 гривен (+62,7%)

Chery Tiggo 4 – с 355 200 до 577 200 гривен (+62,5%)

Chevrolet Spark – 377 900 гривен (цена неизменна)

Chevrolet Nexia – 400 000 гривен (цена неизменна)

Chevrolet Cobalt – 405 000 гривен (цена неизменна)

Citroen C3 – с 479 600 до 572 000 гривен (+19,2%)

FAW X80 – с 449 900 до 559 900 гривен (+24,4%)

FAW X40 – с 469 900 до 589 900 гривен (+25,5%)

JAC JS2 – с 391 000 до 450 000 гривен (+15%)

JAC JS3 – с 513 000 до 550 000 гривен (+7,2%)

JAC S4 – с 559 000 до 612 000 гривен (+9,5%)

Nissan Juke – с 565 540 до 585 620 гривен (+3,5%)

Opel Crossland – с 547 000 до 653 000 гривен (+19,4%)

Peugeot 301 – с 449 400 до 565 000 гривен (+25,7%)

Renault Sandero – с 371 400 до 408 600 гривен (+10%)

Renault Logan – с 383 700 до 422 100 гривен (+10%)

Renault Duster – с 459 300 до 581 300 гривен (+26,5%)

Skoda Fabia – с 463 820 до 579 800 гривен (+25%).

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