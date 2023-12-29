У 2024 році в Україні обіцяють почати збирання пікапів. Про це повідомив Голова наглядової ради черкаського автобусного заводу “Ataman” Олександр Дорош.

Автобуси “Ataman”, які виготовляють на шасі японських Isuzu у Черкасах, мають вже 67% локалізації, вантажівки – понад 30%. Підприємству вдалося у цьому році збільшити виробництво на 20% і майже вийти на довоєнні обсяги.

Читайте також: В Казахстані автовиробництво планують довести до 500 тисяч одиниць на рік

На наступний 2024 рік плани ще більші – 600 автобусів та 500 вантажних автомобілів. Крім того, Олександр Дорош вже має програму, як збільшити локалізацію до 40% у вантажівках та до 70-72% в автобусах, а це показники, яких підприємство ще не мало. Зараз на виробництві черкаських автобусів працює 400 робітників, але підприємство збирається збільшити чисельність ще на 60 осіб.

На наступний рік Уряд запланував виділити на закупівлю шкільних автобусів 1 млрд грн, як і в цьому році, що дасть можливість завантажити підприємства роботою. Тому у Черкасах вже планують розгорнути наступного року збирання пікапів. Це будуть Isuzu D-Max, які вже присутні на українському ринку і які вже використовують силові структури.