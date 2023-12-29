В 2024 году в Украине обещают начать сборку пикапов. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета черкасского автобусного завода "Ataman" Александр Дорош.

Автобусы "Ataman", которые изготавливают на шасси японских Isuzu в Черкассах, имеют уже 67% локализации, грузовики – более 30%. Предприятию удалось в этом году увеличить производство на 20% и почти выйти на довоенные объемы.

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На следующий 2024 год планы еще больше – 600 автобусов и 500 грузовых автомобилей. Кроме того, Александр Дорош уже утвердил программу, как увеличить локализацию до 40% в грузовиках и до 70-72% в автобусах, а это показатели, которых предприятие еще не имело. Сейчас на производстве черкасских автобусов работает 400 рабочих, но предприятие собирается увеличить численность еще на 60 человек.

На следующий год украинские власти запланировали выделить на закупку школьных автобусов 1 млрд грн, как и в этом году, что даст возможность загрузить предприятие работой. Там же в Черкассах планируют развернуть в следующем году и сборку пикапов. Это будут Isuzu D-Max, которые уже присутствуют на украинском рынке. Их используют силовые структуры.