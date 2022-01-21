Один з експертів паливного ринку передрікає різке здорожчання пального у роздрібних мережах вже з наступного тижня.

Зростання цін директор "Консалтингової групи А-95" Сергей Куюн прогнозує через значне зниження курсу української національної валюти та зростання світових цін на нафту.

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"Нафта вчора пробила $90/бар. і цим показала зростання з початку року майже на 15%. На гривню з початку року зміцнів долар, на 1,2 грн – євро. Оптові ціни на бензин і ДП на внутрішньому ринку додали 2,50 грн/л. Прогноз по колонках на наступний тиждень (аж із понеділка): плюс 1,45 грн/л за бензином та 1,85 грн/л за дизпаливом", - розповів експерт.