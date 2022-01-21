Один из экспертов топливного рынка предсказывает резкое подорожание топлива в розничных сетях уже со следующей недели.

Рост цен директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозирует из-за значительного снижения курса украинской национальной валюты и роста мировых цен на нефть.

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"Нефть вчера пробила $90/барр. и этим показала рост с начала года почти на 15%. На гривну с начала года окреп доллар, на 1,2 грн – евро. Оптовые цены на бензин и ДТ на внутреннем рынке добавили 2,50 грн/л. Прогноз по колонкам на следующую неделю (с понедельника): плюс 1,45 грн/л по бензину и 1,85 грн/л по дизтопливу", – рассказал эксперт.