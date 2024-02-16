Військовослужбовцями національної гвардії України розширять повноваження. Їм дозволять примусово зупиняти транспорт та застосовувати фізичну силу і зброю до громадян. Такий законопроект вже схвалено комітетом Верховної Ради.

Законопроект №10311, який значно розширює повноваження нацгвардії у частині застосування сили відносно громадян, вже отримав позитивний висновок комітету та рекомендований до голосування у сесійному залі.

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Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, він “спрямований на вдосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями національної гвардії України заходів примусу: фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки”.

Проект закону прямо дозволяє нацгвардії застосування наступних засобів впливу відносно українських громадян:

фізичний вплив

спеціальні засоби

зброю, озброєння та бойову техніку

озброєння повітряних суден

Відносно українських водіїв військовослужбовці нацгвардії зможуть використовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу у наступних випадках:

для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі;

Окрім того, за новим законопроєктом військовослужбовці нацгвардії зможуть застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях.