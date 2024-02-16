Военнослужащими национальной гвардии Украины расширят полномочия. Им позволят принудительно останавливать транспорт и применять физическую силу и оружие к гражданам. Такой законопроект уже одобрен комитетом Верховной Рады.

Законопроект №10311, который значительно расширяет полномочия нацгвардии в части применения силы в отношении граждан, уже получил положительное заключение комитета и рекомендован к голосованию в сессионном зале.

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Как сказано в пояснительной записке к законопроекту он "направлен на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с применением военнослужащими национальной гвардии Украины мер принуждения: физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники".

Проект закона прямо разрешает нацгвардии применение следующих средств воздействия в отношении украинских граждан:

физическое воздействие

специальные средства

оружие, вооружение и боевую технику

вооружение воздушных судов

Относительно украинских водителей военнослужащие нацгвардии смогут использовать средства принудительной остановки транспортного средства в следующих случаях:

для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте объекта, охраняемого национальной гвардией Украины, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов об остановке транспортного средства;

если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и / или других лиц;

для задержания лиц, совершивших уголовное преступление и пытающихся скрыться на транспортном средстве;

Кроме того, по новому законопроекту военнослужащие нацгвардии смогут применять средства принудительной остановки транспорта для принудительной остановки мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки, а также применять такие средства на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях.