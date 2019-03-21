Мова йде про 250 автомобілів Skoda Rapid або еквівалент і 200 автомобілів Skoda Octavia або еквівалент.

У середу, 20 березня Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю 450 легкових автомобілів спеціалізованого призначення очікуваною вартістю 188,17 млн грн. Про це повідомляє “Главком” з посиланням на систему ProZorro.

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Зазначимо, що йде мова про 250 автомобілів Skoda Rapid або еквівалент і 200 автомобілів Škoda Octavia або еквівалент.

Одна Skoda Rapid обійдеться поліціянтам у 404 тис. грн, а Škoda Octavia – 436 тис. грн. На сайті офіційного дилера Skoda в Україні ТОВ “Єврокар”, вартість машини Skoda Rapid коливається від 404 – до 516 тис. грн. Ціни на Škoda Octavia стартуютьвід 470 тис. грн.

Відомо, що всі автомобілі повинні бути 2019 року випуску.

У поліції до автовиробника є ряд вимог щодо цих авто, зокрема:

світлодіодна панель-балка синьо-червоного кольору з сигнально-гучномовним пристроєм потужністю не менше 150 Вт;

автомобільна радіостанція УКХ діапазону з гарантією виробника не менше двох років.

Зазначимо, що Національна поліція просить виробника надати гарантію на ці авто мінімум на два роки. Аукціон відбудеться 29 травня.