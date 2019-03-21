Речь идет о 250 автомобилях Škoda Rapid или их эквивалентах и 200 автомобилях Škoda Octavia или эквивалентах.

В среду, 20 марта Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 450 легковых автомобилей специализированного назначения ожидаемой стоимостью 188,17 млн грн. Об этом сообщает “Главком” со ссылкой на систему ProZorro.

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Отметим, что идет речь о 250 автомобилях Škoda Rapid или эквивалентах и 200 автомобилях Škoda Octavia или эквивалентах.

Одна Škoda Rapid обойдется полицейским в 404 тыс. грн, а Škoda Octavia – 436 тыс. грн. На сайте официального дилера Škoda в Украине ООО “Еврокар”, стоимость машины Škoda Rapid колеблется от 404 – до 516 тыс. грн. Цены на Škoda Octavia стартуют от 470 тыс. грн.

Известно, что все автомобили должны быть 2019 года выпуска.

У полиции к автопроизводителю есть ряд требований по этим авто, в частности:

светодиодная панель-балка сине-красного цвета с сигнально-громкоговорящим устройством мощностью не менее 150 Вт;

автомобильная радиостанция УКВ диапазона с гарантией производителя не менее двух лет.

Отметим, что Национальная полиция просит предоставить гарантию производителя на эти авто минимум на два года. Аукцион состоится 29 мая.