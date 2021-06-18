Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 180 легкових автомобілів спеціального призначення загальною очікуваною вартістю 98 303 750 гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Тендер був оголошений 11 червня.

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Предметом закупівлі є 110 легкових автомобілів спеціального призначення типу седан білого кольору з не менше 5 сидіннями.

В машинах повинні бути система кондиціонування, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція. Екологічний клас - не нижче рівня "Євро-5".

Крім того, Нацполіція хоче закупити 70 автомобілів зі схожими характеристиками, але в іншому кольорі - автомобілі темних відтінків і інших кольорів (крім білого, максимальна різноманітність, але не менше чотирьох різних кольорів).

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше 2021 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 12 липня.

Середня вартість автомобіля виходить приблизно 546 000 грн. Базова версія Škoda Octavia коштує 568 419 грн. Цілком можливо, що з урахуванням знижки будуть закуплені саме такі автомобілі.