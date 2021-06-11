У поліції вважають, що перевищення швидкості є однією з основних причин аварійності. Отже з цим видом порушень обіцяють боротись активно.
Патрульні столиці працюють у тому числі задля зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження аварійності. На думку поліції перевищення безпечної швидкості руху — одна з основних причин ДТП на дорогах.
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Для контролю за дотриманням швидкості залучені не тільки камери автофіксації, але й патрульні з приладами TruCam. З початку року, за порушення швидкісного режиму, патрульні притягнули до відповідальності понад 5800 громадян.
Нагадаємо, що штрафи за перевищення швидкості було збільшено:
- перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн;