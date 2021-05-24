У Києві на вулиці Лютеранській встановлений перший в місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год.

Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, місто починає реалізацію програми відповідного зниження швидкості в житлових зонах з пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл.

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Усов зазначив, що на цій ділянці на Лютеранській розташований ліцей, а дорожній рух тут є одним з найбільш насичених в центрі.

"Швидкість погіршує реакцію водіїв і призводить до зіткнень. Європа йде по шляху зменшення швидкісного режиму в містах", - пояснив заступник голови КМДА. Він підкреслив, що такі обмеження діють, наприклад, в Берліні (Німеччина) і Брюсселі (Бельгія).

"Є приклад Осло (столиця Норвегії, - ред.), Де в 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км / год на міських вулицях, і вже в 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв в результаті ДТП там зменшилася до 1 випадку.", - сказав Усов.

Згідно з даними патрульної поліції Києва, за січень-квітень 2021 року в місті в результаті ДТП загинули 27 осіб, ще 557 були травмовані.