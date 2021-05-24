В Киеве на улице Лютеранской установлен первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов. По его словам, город начинает реализацию программы соответствующего снижения скорости в жилых зонах с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.

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Усов отметил, что на этом участке на Лютеранской расположен лицей, а дорожное движение здесь является одним из самых насыщенных в центре.

"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах", – пояснил заместитель председателя КГГА. Он подчеркнул, что такие ограничения действуют, например, в Берлине (Германия) и Брюсселе (Бельгия).

"Есть пример Осло (столица Норвегии, - ред.), Где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилась до 1 случая.",- сказал Усов.

Согласно данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в городе в результате ДТП погибли 27 человек, еще 557 были травмированы.