В полиции считают, что превышение скорости является одной из основных причин аварийности. Так что с этим видом нарушений обещают бороться активно.

Патрульные столицы работают в том числе для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения аварийности. По мнению полиции, превышение безопасной скорости движения — одна из основных причин ДТП на дорогах.

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Для контроля за соблюдением скорости привлечены не только камеры автофиксации, но и патрульные с приборами TruCam. С начала года за нарушение скоростного режима патрульные привлекли к ответственности более 5800 граждан.

Напомним, что штрафы за превышение скорости были увеличены: