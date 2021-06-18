Национальная полиция объявила тендер на закупку 180 легковых автомобилей специального назначения общей ожидаемой стоимостью 98 303 750 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro, передают Украинские Новости. Тендер был объявлен 11 июня.

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Предметом закупки являются 110 легковых автомобилей специального назначения типа седан белого цвета с не менее 5 сиденьями.

В машинах должны быть система кондиционирования, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция. Экологический класс - не ниже уровня "Евро-5".

Кроме того, Нацполиция хочет закупить 70 автомобилей с похожими характеристиками, но в другом цвете – автомобили темных оттенков и других цветов (кроме белого, максимальное разнообразие, но не менее четырех разных цветов).

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска – не ранее 2021 года. Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 июля.

Средняя стоимость автомобиля выходит примерно 546 000 грн. Базовая версия Škoda Octavia стоит 568 419 грн. Вполне возможно, что с учетом скидки будут закуплены именно такие автомобили.