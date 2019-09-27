Не вдаючись у складні формули, рішення задачі пояснили на зрозумілому прикладі у відео.

Авторами “наукового лайфхаку” стали фізики Пол Крапівськи з Бостонського університету та Сідні Реднер з Інституту Санта-Фе.

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Робота науковців спершу була викладена у спеціалізованому виданні Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. У відео уся задача розбирається на простому прикладі. Суть її в стратегії пошуку оптимального місця на великому паркінгу, з математичної точки зору.

Отже, дано: три водії – Чемний, Розсудливий та Оптиміст, шукають місце на стоянці біля супермаркету. Чемний займає перше-ліпше місце, Розсудливий поїде трохи далі, аби менше йти від машини до входу й назад, а Оптиміст не задовольниться вільними місцями з краю і шукатиме де зупинитись найближче до входу, навіть, якщо для цього доведеться розвертатись. Запитується: стратегії котрого з них краще слідувати?



Провівши розрахунки, вчені знайшли точну математичну відповідь і стверджують, що оптимальним, з точки зору кількості необхідних маневрів і переміщень, буде стратегія Розсудливого (Prudent) водія.

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