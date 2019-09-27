Не вдаваясь в сложные формулы, решение задачи объяснили на понятном примере в видео.

Авторами "научного лайфхака" стали физики Пол Крапивски из Бостонского университета и Сидни Реднер из Института Санта-Фе.

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Работа ученых сначала была изложена в специализированном издании Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. На видео вся задача разбирается на простом примере. Суть ее в стратегии поиска оптимального места на большом паркинге, с математической точки зрения.

Итак, дано: три водителя – Вежливый, Благоразумный и Оптимист, ищут место на стоянке возле супермаркета. Вежливый занимает первое попавшееся место, Благоразумный поедет чуть дальше, чтобы меньше идти от машины до входа и обратно, а Оптимист не удовлетворится свободными местами с края и будет искать где остановиться ближе ко входу, даже если для этого придется разворачиваться. Спрашивается: стратегии кого из них лучше следовать?

Проведя расчеты, ученые нашли точный математический ответ и утверждают, что оптимальным с точки зрения количества необходимых маневров и перемещений, будет стратегия благоразумного (Prudent) водителя.

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