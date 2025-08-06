Навчання водінню: коли та кому можна вчити

Українське законодавство передбачає надто суворі правила для новачків, які хочуть отримати посвідчення водія. Практичне навчання можливе лише з інструктором, а за порушення таких правил передбачено драконівські штрафи. Про них розповіли на сайті doradvokat.com.ua

Читайте також: Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика

Пункт 2.1 Правил дорожнього руху прямо зобов’язує водія мати при собі посвідчення відповідної категорії. Людина, яка сідає за кермо без документа, порушує цю вимогу. Відсутність посвідчення у водія вважається самостійним складом адміністративного правопорушення, незалежно від настання будь-яких наслідків.

Відповідно до ч.2 ст.126 КУпАП керування транспортним засобом особою, яка не має посвідчення водія передбачає накладення штрафу 3400 грн. За цією нормою такий же штраф передбачений за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування. Тобто відповідальність несе як особа, яка навчається, так і особа, яка передала керування.

Законний спосіб

Єдиний дозволений українським законом спосіб навчання водінню – це автошкола, яка має відповідні дозвільні документи. Згідно з розділом 24 ПДР навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв. Також умовою є достатні початкові навички водіння у того, хто навчається. Будь-яке самостійне навчання без посвідчення водія порушує закон і є підставою для штрафу.

На яких авто дозволено навчатись

Відповідно до п.24.8 ПДР автомобілі, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки ”Навчальний транспортний засіб”. Такі транспортні засоби обов’язково повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення, акселератора і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.

Висновок

Керування без посвідчення водія зараз вважається порушенням закону. Присутність досвідченого водія на пасажирському сидінні не звільняє від відповідальності. Єдиний законний шлях – спершу пройти навчання в автошколі, отримати посвідчення водія та лише тоді виїжджати на дороги.