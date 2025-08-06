Обучение вождению: когда и кому можно учить

Украинское законодательство предусматривает слишком строгие правила для новичков, которые хотят получить водительское удостоверение. Практическое обучение возможно только с инструктором, а за нарушение таких правил предусмотрены драконовские штрафы. О них рассказали на сайте doradvokat.com.ua

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Пункт 2.1 Правил дорожного движения прямо обязывает водителя иметь при себе удостоверение соответствующей категории. Человек, который садится за руль без документа, нарушает это требование. Отсутствие удостоверения у водителя считается самостоятельным составом административного правонарушения, независимо от наступления каких-либо последствий.

Согласно ч.2 ст.126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения предусматривает наложение штрафа 3400 грн. По этой норме такой же штраф предусмотрен за передачу управления транспортным средством лицу, которое не имеет права управления. То есть ответственность несет как лицо, которое учится, так и лицо, которое передало управление.

Законный способ

Единственный разрешенный украинским законом способ обучения вождению – это автошкола, которая имеет соответствующие разрешительные документы. Согласно разделу 24 ПДД учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии специалиста по подготовке водителей. Также условием является достаточные начальные навыки вождения у того, кто учится. Любое самостоятельное обучение без водительского удостоверения нарушает закон и является основанием для штрафа.

На каких авто разрешено учиться

Согласно п.24.8 ПДД автомобили, на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки ”Учебное транспортное средство”. Такие транспортные средства обязательно должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления, акселератора и торможения, зеркалом или зеркалами заднего вида для специалиста по подготовке водителей.

Вывод

Управление без водительского удостоверения сейчас считается нарушением закона. Присутствие опытного водителя на пассажирском сидении не освобождает от ответственности. Единственный законный путь – сначала пройти обучение в автошколе, получить водительское удостоверение и только тогда выезжать на дороги.