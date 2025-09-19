Навіщо купувати поліс страхування "зелена картка"

На офіційній сторінці МСТБУ розповіли навіщо купувати поліси "зелена картка" і коли вони можуть знадобитись.

Що таке "зелена картка" і для чого вона потрібна?

Це міжнародний поліс автоцивільної відповідальності, який підтверджує наявність страхового покриття під час виїзду за кордон на власному транспортному засобі. "зелена картка" – це аналог автоцивілки, яка діє за кордоном.

У яких країнах діє "зелена картка"?

Страховий сертифікат визнається у 47 країнах Європи та сусідніх регіонів: у всіх країнах ЄС, на Балканах, у Туреччині та деяких інших державах. Всього у світі 195 держав. Тобто куплена в Україні "зелена картка" діє у 24% країн світу.

Чи обов’язково мати "зелену картку" при виїзді за кордон?

Так. У деяких країн рух без цього сертифікату заборонено й загрожує штрафами, конфіскацією авто чи відмовою у в’їзді. Для українських водіїв це єдиний офіційний документ, що дозволяє перетнути український кордон на авто з українською реєстрацією.

Важливий момент: купувати "зелену картку" потрібно заздалегідь, адже вона починає діяти лише на наступний день після купівлі. Оформити страховий сертифікат "Зелена картка" можна лише у страховій компанії, яка має право укладати такі договори. Станом на зараз їх 11 страховиків.

На який строк можна оформити "Зелену картку"?

Термін дії сертифіката можна обрати від 15 днів до 1 року — залежно від ваших планів подорожі.

Чи покриває "зелена картка" шкоду моєму автомобілю?

Ні. Це поліс відповідальності: він компенсує збитки третім особам у разі ДТП, яке спричинив забезпечений транспортний засіб. Тобто якщо водій спричинив ДТП за кордоном, його страхова компанія відшкодує завдані збитки потерпілим, а власний автомобіль він буде відновлювати самостійно.