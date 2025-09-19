Зачем покупать полис страхования "зеленая карта"

На официальной странице МСТБУ рассказали зачем покупать полисы "зеленая карта" и когда они могут понадобиться.

Читайте также: Почему на прицеп нужен отдельный страховой полис автогражданки

Что такое "зеленая карта" и для чего она нужна?

Это международный полис автогражданской ответственности, который подтверждает наличие страхового покрытия при выезде за границу на собственном транспортном средстве. "зеленая карта" – это аналог автогражданки, которая действует за рубежом.

В каких странах действует "зеленая карта"?

Страховой сертификат признается в 47 странах Европы и соседних регионов: во всех странах ЕС, на Балканах, в Турции и некоторых других государствах. Всего в мире 195 государств. То есть купленная в Украине "зеленая карта" действует в 24% стран мира.

Обязательно ли иметь "зеленую карту" при выезде за границу?

Да. В некоторых странах движение без этого сертификата запрещено и грозит штрафами, конфискацией авто или отказом во въезде. Для украинских водителей это единственный официальный документ, позволяющий пересечь украинскую границу на авто с украинской регистрацией.

Важный момент: покупать "зеленую карту" нужно заранее, ведь она начинает действовать только на следующий день после покупки. Оформить страховой сертификат "Зеленая карта" можно только в страховой компании, которая имеет право заключать такие договоры. По состоянию на сейчас их 11 страховщиков.

На какой срок можно оформить "Зеленую карту"?

Срок действия сертификата можно выбрать от 15 дней до 1 года - в зависимости от ваших планов путешествия.

Покрывает ли "зеленая карта" ущерб моему автомобилю?

Нет. Это полис ответственности: он компенсирует ущерб третьим лицам в случае ДТП, которое вызвало обеспеченное транспортное средство. То есть если водитель спровоцировал ДТП за границей, его страховая компания возместит нанесенный ущерб пострадавшим, а собственный автомобиль он будет восстанавливать самостоятельно.