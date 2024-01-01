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Навіщо міняти радянське посвідчення водія на українське

Замінити радянське або ламіноване посвідчення водія на сучасний український документ легко. У деяких випадках є сенс це робити.
Навіщо міняти посвідчення водія - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Навіщо міняти посвідчення водія

Євген Гудущан
logo3 жовтня, 17:35
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Обмін посвідчень водія це одна з найпопулярніших послуг. Дедалі частіше громадяни обмінюють постійні посвідчення водія, які мають 35-50, а іноді і більше років з дня видачі на пластикові, які мають термін придатності 30 років.

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У Полтаві пан Володимир вирішив обміняти свій водійський документ, виданий майже 40 років тому. А до сервісного центру МВС Закарпаття звернувся Федір, який має посвідчення видане аж у 1973 році.

Відтепер обидва водії мають сучасний обновлений пластиковий бланк з кількома ступенями захисту. Перевага таких документів у тому, що вони відображаються в електронних реєстрах та у Дії.

#Новини #Автоподія