Навіщо міняти радянське посвідчення водія на українське

Обмін посвідчень водія це одна з найпопулярніших послуг. Дедалі частіше громадяни обмінюють постійні посвідчення водія, які мають 35-50, а іноді і більше років з дня видачі на пластикові, які мають термін придатності 30 років.

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У Полтаві пан Володимир вирішив обміняти свій водійський документ, виданий майже 40 років тому. А до сервісного центру МВС Закарпаття звернувся Федір, який має посвідчення видане аж у 1973 році.

Відтепер обидва водії мають сучасний обновлений пластиковий бланк з кількома ступенями захисту. Перевага таких документів у тому, що вони відображаються в електронних реєстрах та у Дії.