Как поменять водительское удостоверение, выданное 40-50 лет назад

Обмен водительских удостоверений это одна из самых популярных услуг. Все чаще граждане обменивают постоянные водительские удостоверения, которые имеют 35-50, а иногда и более лет со дня выдачи на пластиковые, которые имеют срок годности 30 лет.

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В Полтаве господин Владимир решил обменять свой водительский документ, выданный почти 40 лет назад. А в сервисный центр МВД Закарпатья обратился Федор, который имеет удостоверение выдано аж в 1973 году.

Отныне оба водителя имеют современный обновленный пластиковый бланк с несколькими степенями защиты. Преимущество таких документов в том, что они отображаются в электронных реестрах и в Дії.