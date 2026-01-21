Навіщо перевіряти VIN-код при купівлі авто

При купівлі вживаного авто сервісні центри МВС можуть порадити експертне дослідження. Адже фахівці Експертної служби МВС можуть встановити справжність транспортного засобу (як би дивно це не звучало) та його ідентифікаційного номера.

Під час проведення експертних оглядів дуже рідко виявляються транспортні засоби з ознаками втручання в ідентифікаційний номер (VIN-код). У переважній більшості випадків проблеми з VIN-кодом пов’язані з ДТП або корозією.

Під час дослідження фахівці Експертної служби МВС встановлюють чи не було:

переварено VIN-код;

механічного втручання в метал;

зміни структури номера;

вварювання елементів із новими символами.

Будь-які з цих дій свідчать про спробу приховати реальне походження транспортного засобу.

Навіщо роблять перевірку VIN-коду

VIN-код — це унікальний 17-значний ідентифікаційний номер, за яким можна дізнатися історію авто: країну та завод-виробника, марку, модель, рік випуску. Саме цей код потрібен для точного підбору запчастин.

В Україні несанкціоноване втручання в VIN-код вважається кримінальним правопорушенням і унеможливлює державну реєстрацію автомобіля. Авто в яких VIN-код пошкоджено корозією або в результаті ДТП потребують складного процесу повторної легалізації.

VIN-код обов’язково вноситься до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (графа «E»), договорів купівлі-продажу, страхових полісів і митних документів.

У ГСЦ МВС нагадують, експертний огляд транспортного засобу є обов’язковим під час першої реєстрації вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону. Водночас за ініціативою продавця або покупця експертне дослідження може бути проведене додатково з видачею відповідного висновку.