Зачем проверять VIN-код при покупке авто

При покупке подержанного авто сервисные центры МВД могут посоветовать экспертное исследование. Ведь специалисты Экспертной службы МВД могут установить подлинность транспортного средства (как бы странно это ни звучало) и его идентификационного номера.

При проведении экспертных осмотров очень редко обнаруживаются транспортные средства с признаками вмешательства в идентификационный номер (VIN-код). В подавляющем большинстве случаев проблемы с VIN-кодом связаны с ДТП или коррозией.

Во время исследования специалисты Экспертной службы МВД устанавливают не было ли:

переварен VIN-код;

механического вмешательства в металл;

изменения структуры номера;

вваривания элементов с новыми символами.

Любые из этих действий свидетельствуют о попытке скрыть реальное происхождение транспортного средства.

Зачем делают проверку VIN-кода

VIN-код - это уникальный 17-значный идентификационный номер, по которому можно узнать историю авто: страну и завод-производителя, марку, модель, год выпуска. Именно этот код нужен для точного подбора запчастей.

В Украине несанкционированное вмешательство в VIN-код считается уголовным правонарушением и делает невозможным государственную регистрацию автомобиля. Авто в которых VIN-код поврежден коррозией или в результате ДТП требуют сложного процесса повторной легализации.

VIN-код обязательно вносится в свидетельство о регистрации транспортного средства (графа "E"), договоров купли-продажи, страховых полисов и таможенных документов.

В ГСЦ МВД напоминают, экспертный осмотр транспортного средства является обязательным при первой регистрации подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. В то же время по инициативе продавца или покупателя экспертное исследование может быть проведено дополнительно с выдачей соответствующего заключения.