Експерти Сaranddriver склали рейтинг відвідуваності "фірмових" автомайстерень за 2018 рік.

Озброївшись статистикою Autodata вони дізналися, які машини і мотоцикли найчастіше лагодили в різних країнах. Всього в добірці лідери по "нормам СТО" в 15 державах. Україна, з ряду причин, до уваги не потрапила.

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Угорщина: Opel Astra G

Німеччина: Volkswagen Golf IV (1998 — 2004 р)

Італія: Fiat Panda (2003 — 2013 р)

Нідерланди: Peugeot 206

Нова Зеландія: Volkswagen Golf V (2003 — 2008 р)

Норвегія: Volkswagen Passat B6 і B7 (2005 — 2011 р)

Польща: Opel Astra H

Португалія: Renault Clio II (1998 — 2013 р)

Франція: Renault Clio II (1998 — 2013 р)

Швейцарія: Skoda Octavia II (2004 — 2013 р)

Швеція: Volvo V70 (2007 — 2016 р)

Австралія: Holden Commodore (2006 — 2010 р)

Великобританія: Opel Corsa D (2006 — 2014 р)

США: Honda CRF 450R

Слід зауважити, що згадані постійні клієнти СТО необов'язково є самими ненадійними: в статистику відвідувань входять також випадки, коли машини (або мотоцикли) привозили на діагностику або ж з метою поліпшити або "затюнінговати".

Крім того мова йде тільки про "фірмові" автосервіси, куди їздять далеко не всі автолюбителі, не кажучи вже про професіоналів.