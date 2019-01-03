Експерти Сaranddriver склали рейтинг відвідуваності "фірмових" автомайстерень за 2018 рік.
Озброївшись статистикою Autodata вони дізналися, які машини і мотоцикли найчастіше лагодили в різних країнах. Всього в добірці лідери по "нормам СТО" в 15 державах. Україна, з ряду причин, до уваги не потрапила.
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- Угорщина: Opel Astra G
- Німеччина: Volkswagen Golf IV (1998 — 2004 р)
- Італія: Fiat Panda (2003 — 2013 р)
- Нідерланди: Peugeot 206
- Нова Зеландія: Volkswagen Golf V (2003 — 2008 р)
- Норвегія: Volkswagen Passat B6 і B7 (2005 — 2011 р)
- Польща: Opel Astra H
- Португалія: Renault Clio II (1998 — 2013 р)
- Франція: Renault Clio II (1998 — 2013 р)
- Швейцарія: Skoda Octavia II (2004 — 2013 р)
- Швеція: Volvo V70 (2007 — 2016 р)
- Австралія: Holden Commodore (2006 — 2010 р)
- Великобританія: Opel Corsa D (2006 — 2014 р)
- США: Honda CRF 450R
Слід зауважити, що згадані постійні клієнти СТО необов'язково є самими ненадійними: в статистику відвідувань входять також випадки, коли машини (або мотоцикли) привозили на діагностику або ж з метою поліпшити або "затюнінговати".
Крім того мова йде тільки про "фірмові" автосервіси, куди їздять далеко не всі автолюбителі, не кажучи вже про професіоналів.