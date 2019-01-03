Эксперты Сaranddriver составили рейтинг посещаемости "фирменных" автомастерских за 2018 год.

Вооружившись статистикой Autodata они узнали, какие машины и мотоциклы чаще всего чинили в разных странах. Всего в подборке лидеры по "нормам СТО" в 15 государствах. Украина, по ряду причин, в расчет не попала.

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Венгрия: Opel Astra G

Германия: Volkswagen Golf IV (1998 — 2004 г)

Италия: Fiat Panda (2003 — 2013 г)

Нидерланды: Peugeot 206

Новая Зеландия: Volkswagen Golf V (2003 — 2008 г)

Норвегия: Volkswagen Passat B6 и B7 (2005 — 2011 г)

Польша: Opel Astra H

Португалия: Renault Clio II (1998 — 2013 г)

Франция: Renault Clio II (1998 — 2013 г)

Швейцария: Skoda Octavia II (2004 — 2013 г)

Швеция: Volvo V70 (2007 — 2016 г)

Австралия: Holden Commodore (2006 — 2010 г)

Великобритания: Opel Corsa D (2006 — 2014 г)

США: Honda CRF 450R

Следует заметить, что упомянутые завсегдатаи СТО необязательно являются самыми ненадежными: в статистику посещений входят также случаи, когда машины (или мотоциклы) привозили на диагностику либо же с целью что-то улучшить или “затюнинговать”.

Кроме того речь идет только о “фирменных” автосервисах, куда ездят далеко не все автолюбители, не говоря уже о профессионалах.