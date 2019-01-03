Эксперты Сaranddriver составили рейтинг посещаемости "фирменных" автомастерских за 2018 год.
Вооружившись статистикой Autodata они узнали, какие машины и мотоциклы чаще всего чинили в разных странах. Всего в подборке лидеры по "нормам СТО" в 15 государствах. Украина, по ряду причин, в расчет не попала.
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- Венгрия: Opel Astra G
- Германия: Volkswagen Golf IV (1998 — 2004 г)
- Италия: Fiat Panda (2003 — 2013 г)
- Нидерланды: Peugeot 206
- Новая Зеландия: Volkswagen Golf V (2003 — 2008 г)
- Норвегия: Volkswagen Passat B6 и B7 (2005 — 2011 г)
- Польша: Opel Astra H
- Португалия: Renault Clio II (1998 — 2013 г)
- Франция: Renault Clio II (1998 — 2013 г)
- Швейцария: Skoda Octavia II (2004 — 2013 г)
- Швеция: Volvo V70 (2007 — 2016 г)
- Австралия: Holden Commodore (2006 — 2010 г)
- Великобритания: Opel Corsa D (2006 — 2014 г)
- США: Honda CRF 450R
Следует заметить, что упомянутые завсегдатаи СТО необязательно являются самыми ненадежными: в статистику посещений входят также случаи, когда машины (или мотоциклы) привозили на диагностику либо же с целью что-то улучшить или “затюнинговать”.
Кроме того речь идет только о “фирменных” автосервисах, куда ездят далеко не все автолюбители, не говоря уже о профессионалах.