Нове покоління Citroen Berlingo Van вже доступне українцям для замовлення. Ціни стартують від 434 800 грн.

Новий Citroen Berlingo Van пропонується в двох розмірах кузова: варіант L1 (довжиною 4,4 м і корисним об'ємом 3,3-3,8 м3) – для великих мегаполісів і вузьких вуличок, варіант L2 (довжиною 4,75 м і корисним об'ємом 3,9-4,4 м3) – для можливості перевезення більшої кількості вантажів в один захід. Можна також вибрати варіант з підвищеною вантажопідйомністю: крім стандартного навантаження 650 кг, в гамі Citroen Berlingo Van передбачені версії з вантажопідйомністю до 1 000 кг

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Крім того, Citroen Berlingo Van додалися нові варіанти салону, включаючи 5-місну вантажопасажирську версію. Наприклад, у версії Citroen Berlingo Van L2 Crew Cab поєднуються вантажні можливості автомобіля (збільшений кузов) і 5-місний салон: непоганий варіант для перевезення робочої бригади разом з усім необхідним обладнанням.

Новий Citroen Berlingo Van буде доступний з 1,6-літровим турбодизелем HDi 90 у парі з 5-ст. МКПП – вже перевірений роками варіант, який на ділі довів свою відмінну надійність і економічність. А з квітня 2019 року буде доступний більш потужний і екологічний 1,6-літровий турбодизель BlueHDi 100 в парі з 5-ст. МКПП для версії Citroen Berlingo Van L2 Crew Cab. Також новинка запропонує можливість замовлення додаткових опцій.

Ціна на фургон стартує від 434 800 грн і досягає 527 400 грн за максимальну комплектацію і довжину без врахування опцій.