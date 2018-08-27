За сім місяців 2018 року кияни найчастіше купували автомобіль німецької преміум-марки.

В столиці України за сім місяців поточного року придбали 19972 нових легкових автомобілі. Це найбільша кількість нових авто серед усіх регіонів України – кожен п’ятий серед проданих в усій країні. Більше того, серед усіх первинних реєстрацій саме нові легковики складають 75% ринку, тоді як в регіонах “правлять бал” вживані авто.

Найпопулярнішим новим легковим автомобілем у киян за підсумками семи місяців став Audi A3, свій вибір на якому зупинили 552 автомобілісти. Загалом, серед найпопулярніших авто в киян – легковики концерну Volkswagen AG.

ТОП-5 моделей нових авто в Києві за січень-липень 2018 року:

Модель Шт. 1 Audi A3 552 2 Volkswagen Polo 528 3 Volkswagen Golf 521 4 Skoda Octavia 518 5 Toyota RAV-4 484

Зазначимо, що Audi A3 та VW Golf – це акційні “дизельгейтні” авто, які були завезені в Україну за зниженими цінами.

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Обираючи з імпортованих авто з пробігом, жителі столиці частіше віддавали перевагу автомобілю Volkswagen Passat. З початку року 397 машин цієї моделі отримали київські номери.

Далі в списку лідерів первинного ринку вживаних автомобілів йдуть: електрокар Nissan Leaf – 327 шт.; Renault Megane – 219 шт.; Volkswagen Jetta – 205 шт. і Volkswagen Golf – 176 шт.

Нагадаємо, що польські механіки розповіли, які вживані авто менше ламаються.