Союз страховиків склав унікальний рейтинг захисту від угону десяти популярних автомобілів.

Всі машини були протестовані за спеціальною методикою, яка оцінює встановлені виробником системи на предмет запобігання їхньої крадіжки.

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Група експертів оцінила захист дверей, капота, багажника і вікон, а також сигналізацію і іммобілайзер компанії, замок рульового управління і можливість дублювання ключа для запуску двигуна. Моделі оцінювалися за всіма параметрами, і максимальний бал, який вони могли отримати, склав тисячу.

Отже, список цих авто має такий вигляд:

10 місце: Mitsubishi Outlander - 392 бали;

9 місце: Hyundai Accent - 440 балів;

8 місце: Hyundai Tucson - 495 балів;

7 місце: Volkswagen Polo - 530 балів;

6 місце: Lexus LX - 585 балів;

5 місце: Skoda Kodiaq - 587 балів;

4 місце: Mazda CX-5 - 600 місце;

3 місце: Infiniti QX50 - 617 балів;

2 місце: Mazda 6 - 626 балів;

1 місце: Mercedes-Benz GLE — 633 балла.