Союз страховщиков составил уникальный рейтинг защиты от угона десяти популярных автомобилей.
Все машины были протестированы по специальной методике, которая оценивает установленные производителем системы на предмет предотвращения их кражи.
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Группа экспертов оценила защиту дверей, капота, багажника и окон, а также сигнализацию и иммобилайзер компании, замок рулевого управления и возможность дублирования ключа для запуска двигателя. Модели оценивались по всем параметрам, и максимальный балл, который они могли получить, составил тысячу.
Итак, список этих авто выглядит следующим образом:
10 место: Mitsubishi Outlander – 392 балла;
9 место: Hyundai Solaris – 440 баллов;
8 место: Hyundai Tucson – 495 баллов;
7 место: Volkswagen Polo – 530 баллов;
6 место: Lexus LX – 585 баллов;
5 место: Skoda Kodiaq – 587 баллов;
4 место: Mazda CX-5 – 600 баллов;
3 место: Infiniti QX50 – 617 баллов;
2 место: Mazda 6 – 626 баллов;
1 место: Mercedes-Benz GLE – 633 балла.