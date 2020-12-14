Союз страховщиков составил уникальный рейтинг защиты от угона десяти популярных автомобилей.

Все машины были протестированы по специальной методике, которая оценивает установленные производителем системы на предмет предотвращения их кражи.

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Группа экспертов оценила защиту дверей, капота, багажника и окон, а также сигнализацию и иммобилайзер компании, замок рулевого управления и возможность дублирования ключа для запуска двигателя. Модели оценивались по всем параметрам, и максимальный балл, который они могли получить, составил тысячу.

Итак, список этих авто выглядит следующим образом:

10 место: Mitsubishi Outlander – 392 балла;

9 место: Hyundai Solaris – 440 баллов;

8 место: Hyundai Tucson – 495 баллов;

7 место: Volkswagen Polo – 530 баллов;

6 место: Lexus LX – 585 баллов;

5 место: Skoda Kodiaq – 587 баллов;

4 место: Mazda CX-5 – 600 баллов;

3 место: Infiniti QX50 – 617 баллов;

2 место: Mazda 6 – 626 баллов;

1 место: Mercedes-Benz GLE – 633 балла.