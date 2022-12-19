Експерти назвали найпроблемніші автомобілі, які доставляють клопоти своїм власникам після закінчення гарантії.

Фахівці британської компанії Warrantywise, які спеціалізуються на продажі розширеної автомобільної страховки, склали рейтинг найпроблемніших машин, власники яких змушені часто відвідувати сервісні центри після закінчення заводської гарантії.

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Найменш проблемними транспортними засобами не старше десяти років виявилися моделі Honda, Toyota та Hyundai. Найчастіше після закінчення страховки ламаються преміальні німецькі та британські автомобілі.

За словами генерального директора Warrantywise Лоуренса Уіттакера, володіння преміальним автомобілем неминуче призведе до великих витрат. Це з тим, що сучасні люксові моделі обладнані всілякою просунутою електронікою, яка з часом вимагає серйозних вкладень.

За допомогою бальної системи експерти оцінювали кількість звернень власників транспортних засобів після закінчення заводської гарантії. Найпроблемнішим брендом фахівці назвали Porsche, який набрав 35,1 бала зі 100 можливих. Найдорожчі ремонтні роботи, які потребували німецької моделі, оцінили в 10 785 фунтів стерлінгів. Проте рекордсменом з витрат став позашляховик Land Rover, власник якого одного разу витратив на ремонт 23 890 фунтів стерлінгів.