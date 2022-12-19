Эксперты назвали самые проблемные автомобили, доставляющие хлопоты своим владельцам по окончании гарантии.

Специалисты британской компании Warrantywise, специализирующиеся на продаже расширенной автомобильной страховки, составили рейтинг самых проблемных машин, владельцы которых вынуждены часто посещать сервисные центры после окончания заводской гарантии.

Читайте также: Владелец Kia Sorento 9 раз менял двигатель по гарантии

Наименее проблемными транспортными средствами не старше десяти лет оказались модели Honda, Toyota и Hyundai. Чаще после окончания страховки ломаются премиальные немецкие и британские автомобили.

По словам генерального директора Warrantywise Лоуренса Уиттакера, владение премиальным автомобилем неизбежно приведет к большим затратам. Это связано с тем, что современные люксовые модели оборудованы всевозможной продвинутой электроникой, которая со временем требует серьезных вложений.

Посредством бальной системы эксперты оценивали количество обращений владельцев транспортных средств по окончании заводской гарантии. Самым проблемным брендом специалисты назвали Porsche, набравший 35,1 балла из 100 возможных. Самые дорогие ремонтные работы, нуждавшиеся в немецкой модели, оценили в 10 785 фунтов стерлингов. Однако рекордсменом по расходам стал внедорожник Land Rover, владелец которого однажды потратил на ремонт 23 890 фунтов стерлингов.